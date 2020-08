Dans le cadre d’une bonne rentrée scolaire 2020-2021, l’Inter Collectif des pré-insérés : CoNEPIB-MESTFP (le Collectif national des enseignants pré-insérés du Bénin) et CEPI-MEMP (Collectif des enseignements pré-insérés), est allé, vendredi 28 août 2020 à Agblangandan, au siège du Conseil national de l’éducation (CNE) pour y rencontre les membres de l’institution afin de leur faire part des conditions de vie et de leurs doléances des aspirants au métier d’enseignants. Les représentants l’Inter Collectif ont évoqué avec les membres de CNE les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants pré-insérés.

Il s’agit de la marginalisation dont ils feraient l’objet dans les écoles, des traitements peu valorisants du point de vue des émoluments, du délai du contrat et de la question des déploiements tous azimuts. Ils ont fait aussi parlé, avec les membres du CNE, de la situation de leurs collègues non déployés et du dernier test dont les résultats ne sont pas toujours proclamés. Le collectif a également fait des propositions pour une meilleure gestion de la situation des enseignants pré insérés. Ce qui, selon eux, va contribuer à l’efficacité et à la performance du système éducatif national. Ainsi, ils ont proposé à l’Etat de faire passer le contrat des pré-insérés de 9 sur 12 mois à 12 sur 12 mois et de revoir à la hausse les salaires payés aux pré-insérés l’année dernière à compter de cette année scolaire 2020-2021.

Au nombre des propositions figurent le maintien au poste des enseignants pré-insérés de l’année scolaire écoulée, sauf ceux qui exprimeront le désir de permutation, le déploiement en priorité des collègues dans la base de données restés non déployés l’année dernière et la proclamation des résultats du dernier test pour fixer les collègues sur leur sort. Ils ont proposé aussi que la prime de rentrée soit payée aux enseignants pré insérés au même titre que les ACE et APE, vu que c’est une prime qui n’est pas liée à la carrière mais plutôt à la fonction. Les responsables du CNE ont rassuré les représentants du collectif que leurs doléances ont bien été enregistrés. Ils ont promis de transmettre ces doléances à qui de droit.