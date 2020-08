Le gouvernement poursuit inlassablement la mise de son programme d’actions. Sur le volet sportif, plusieurs actions sont inscrites au programme dont la construction de 22 stades omnisports. Lancés le 2 juillet 2018, les travaux de construction et de réhabilitation de ces différents stades se poursuivent selon le délai contractuel.

A cet effet, les communes retenues pour la mise en oeuvre de ce projet abriteront des infrastructures de type moderne. Il s’agit pour le lot 1, des communes de Banikoara, Bembèrèkè, Kouandé, Malanville, Nikki et Tanguiéta. En ce qui concerne le lot 2, les stades seront implantés dans les communes d’Abomey, de Covè, de Ouèssè, de Savalou et de Toffo. Pour le lot 3, on retrouve les stades d’Aplahoué, de Comé, de Djakotomey, de Dogbo et de Grand– Popo. Et les communes d’Adjohoun, Avrankou, Kétou, Ouidah et Pobè pour le lot 4.

Selon les dispositions contenues dans les cahiers de charges, les travaux prendront en compte, la réhabilitation ou la construction de la clôture ; l’aménagement d’aire de football en gazon synthétique ; la construction de deux (02) tribunes de 1500 places. Il s’agit essentiellement de doter les communes de stades de types omnisports comprenant un terrain de football, des terrains de sports à main, des espaces dédiés aux jeux dont les sauts, le lancer de poids et un bloc administratif.