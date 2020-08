Le secrétaire exécutif national adjoint du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) Théophile Yarou a été invité dans la rubrique « Sous L’Arbre à Palabre » du quotidien «L’Evénement Précis », la semaine dernière. Il s’est exprimé sur les ambitions du parti, sur le parrainage des candidats pour l’élection présidentielle de 2021. «On n’avait pas pour seul objectif les présidentielles de 2021 », a fait savoir Théophile Yarou. Pour lui, un parti politique, il est vrai, «a pour objectif de conquérir et d’exercer le pouvoir d’État ».

Mais, il n’y a pas que ça. En dehors du pouvoir d’Etat, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir local. Et donc, «un parti qui n’est pas représenté au niveau local est un parti politique sans base qui disparaîtra tout bonnement ». Il estime qu’un parti dispose d’une base politique, il peut facilement conquérir le pouvoir d’Etat. Donc aujourd’hui, pour le parti FCBE, participer aux élections municipales et communales n’est pas un vain effort mais «plutôt que ça leur a permis de sauvegarder notre base et de la renforcer ». Et même si le parti n’a pas pu avoir 16 maires, il va voir, au moment opportun, le comportement à avoir par rapport à la présidentielle de 2021.

Un parti résigné

Pour Théophile Yarou, le parti FCBE n’a pas voulu rentrer dans le débat de parrainage. Cette formation politique préfère garder une posture d’observateur. Nous attendons de voir «comment va évoluer ce débat avant de savoir nous positionner … Toutefois, le parti reste conséquent envers lui-même », précise l’ancien ministre. Il rappelle que son parti savait, avant de prendre part aux élections communales, qu’il fallait réunir au moins 16 maires pour être parrainé pour l’élection présidentielle. Maintenant, le parti est allé aux élections et n’a pas pu réunir les 16 maires.

Donc, il n’est pas parvenu à remplir les conditions légales de participation à la présidentielle. Par conséquent, «nous sommes exclus de la course aux élections présidentielles ». Maintenant, «si un débat s’ouvre autour du parrainage ou autour d’autres conditions de participation à l’élection présidentielle, notre parti y prendra part ». Pour lui, il ne s’agit pas de commencer par crier que ces conditions ne sont pas bonnes, qu’il faut les revoir parce qu’elles sont exclusives. En clair, Théophile Yarou relève que le parti FCBE n’est pas demandeur d’un débat autour du parrainage pour 2021.