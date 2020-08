Les populations du village Garou-Tédji dans la commune de Malanville sont dans le désarroi. L’inondation a occasionné, ce mardi 11 août 2020, de nombreux dégâts matériels et fait des sans-abris dans ce village situé dans l’arrondissement de Garou. Une catastrophe naturelle qui est subvenue après la pluie diluvienne qui s’est abattue, le lundi 10 août 2020, sur le village. Les eaux de ruissellement issues de cette pluie ont causé le débordement du bas-fond «Alaka » dans la localité. Informé, le chef d’arrondissement de Garou, Ganiou Sabi Gabou s’est rendu sur les lieux pour le constat.

Il explique que les dalots construits pour frayer le passage de l’eau sur la voie inter Etat Bodjecali- Madecali-Iloua étaient devenus trop exigus pour supporter la pression de ces eaux. C’est ce qui a occasionné leur déviation dans les ménages. Selon les informations, plusieurs habitations se sont écroulées, des milliers d’hectares de champs détruits, des dalots endommagés et des biens emportés par l’eau. L’arrivée de l’autorité communale qui se fera accompagner par la plateforme de réduction des risques et catastrophes est annoncée. Les populations de ce village, dans le dénuement total, espèrent la générosité des bonnes volontés pour le drainage des eaux, se nourrir et reconduire leurs habitations.