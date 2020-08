Au cours d’une intervention sur la radio communautaire Mono Fm ce lundi 10 août 2020, le Directeur de la communication de la présidence, Wilfried Léandre Houngbédji est revenu sur le choix du gouvernement de rénover le palais de la présidence du Bénin. Il a relevé que les travaux de rénovation engagés depuis trois ans ne sont pas encore achevés. Malgré cela, l’image que la présidence présente aujourd’hui renforce la crédibilité et la visibilité du pays.

Pour lui, «quand on reçoit des chefs d’Etat étrangers ou des délégations étrangères à la présidence, il faut qu’ils puissent dire que les Béninois sont des gens propres, des gens sérieux, des gens ambitieux ». Et donc, le gouvernement n’a pas mal fait de réhabiliter un bâtiment qui représente l’image du pays. C’est un choix comme celui d’investir dans l’accès à l’eau potable, dans l’autonomie énergétique et dans bien d’autres secteurs de développement. Alors, il estime que les polémiques suscitées par cette rénovation résultent d’une mauvaise appréciation de la situation.

Pour rappel, à l’occasion de la célébration des 60 ans d’indépendance du Bénin le 1er août dernier, les Béninois ont découvert que le palais de la présidence a fait peau neuve. Le montant de la rénovation serait de 14 milliards. Ce qui a suscité plusieurs réactions dans l’opinion nationale. Car, beaucoup ne comprennent pas comment le gouvernement peut investir autant d’argent dans la réhabilitation du palais de la Marina alors que dans beaucoup de secteur clé, il manque le minimum. Pour ceux-là, les 14 milliards auraient pu permettre au gouvernement d’améliorer le plateau technique sanitaire du Bénin, d’investir dans des projets porteurs d’emplois et autres.