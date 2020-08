Le président du parti de l’opposition Les Démocrates, Eric Houndété est l’invité Afrique de ce mercredi 12 août 2020 de RFI. L’ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale a abordé les raisons de la création du nouveau parti de l’opposition, de l’absence de l’ex-président Nicéphore Soglo et de la question du parrainage pour être candidat à l’élection présidentielle de 2021 au Bénin. Il a renseigné qu’ils ont décidé de créer le parti Les Démocrates «parce qu’il n’y en avait plus vraiment une organisation politique forte capable de jouer le rôle de l’opposition et d’affronter les dérives du gouvernement de Patrice Talon ».

Et ils ont choisi ce nom, «Les Démocrates » parce qu’il était temps que le pays «retour à ses vieux amours de pays de démocratie, de pays de liberté ». Pour Eric Houndété, l’une des grandes faiblesses du régime du président Patrice Talon «c’est qu’il a saccagé notre démocratie, c’est qu’il a jeté aux oubliettes tout ce que nous avions comme liberté ». Plus encore, «il a confisqué la justice, il a privatisé l’administration publique ». Donc, Les fondateurs de ce parti de l’opposition ont estimé qu’on ne peut pas continuer par vivre comme cela. Concernant l’absence de Nicéphore Soglo, l’invité relève qu’il ne s’agit pas pour l’ancien président de rejoindre «Les Démocrates ».

Selon lui, «il s’agit pour nous de mettre en place un instrument politique auquel nous associons, dans une démarche inclusive, l’ensemble des leaders du pays qui partagent notre vision, à savoir rétablir la démocratie au Bénin ». Il précise qu’ils sont «dans le processus d’écoute du président Soglo pour prendre en compte ses idées, sa pensée politique, et au moment venu, il agira comme cela se doit ».

De l’absence des autres partis de l’opposition

A propos des partis Union sociale libérale (USL) de Sébastien Ajavon et Restaurer l’Espoir (RE) de Candide Azannaï, le président du parti Les Démocrates rassure qu’ils sont ensemble. « Nous sommes ensemble avec la plupart des forces dans ce que nous avons appelées ‘‘La Résistance’’ », a indiqué l’ancien député. Il explique que ‘‘La Résistance’’ est une plateforme plus large. Mais, «nous avons besoin d’un parti locomotive, d’un parti qui se met aux côtés des autres pour que nous puissions conduire l’action de ‘‘La Résistance’’, et l’action de la restauration de notre démocratie ». Et donc, il y a peut-être plusieurs partis politiques de l’opposition mais un seul but, la restauration de la démocratie au Bénin.

Consentement au parrainage ?

Il a relevé que la création du parti n’est pas une acceptation des conditions électorales établies par le régime en place. Mais, «en politique, à des moments donnés il faut faire l’évaluation de la situation ». Et Ce qui est important aujourd’hui, c’est de donner au peuple Béninois un instrument de combat. Et cet instrument est un parti politique dénommé «Les Démocrates » qui «va travailler avec l’ensemble des forces de l’opposition pour que nous puissions libérer notre pays, restaurer la démocratie dans notre pays ». Pour lui, il s’agit de demander au gouvernement de constater que le parrainage n’est pas juste. C’est une disposition qui ne favorise pas une élection inclusive. Sur l’assurance d’une candidature au sein de ce parti, Eric Houndété a indiqué que le peuple va décider.