Finie l’installation anarchique des panneaux le long des terre-pleins centraux de la ville de Cotonou. La mairie tape du point sur la table et sort un communiqué à cet effet. L’hôtel de ville menace et met en garde contre toute tentative d’installation de panneaux sans autorisation préalable. C’est à travers une note datée du 24 août 2020 et signée du premier adjoint au maire, Randys Ahouandjinou.

La mairie de Cotonou tire la sonnette d’alarme sur certains faits relevant de l’incivisme constatés à certains endroits de la ville. Il s’agit de l’implantation anarchique des panneaux de tous genres sur les terre-pleins centraux et certains angles de rues surtout ceux nouvellement asphaltés par le gouvernement et non encore livrés à la population.

A en croire le communiqué daté du lundi 24 Août 2020, l’autorité municipale fait remarquer que “cette situation porte atteinte à l’esthétique de la ville et aux efforts du gouvernement et de la municipalité“. Cependant, précise la note “l’implantation de panneaux doit être autorisée, conformément à la réglementation en vigueur“.

L’autorité municipale appelle cependant les uns et les autres à se conformer aux dispositions légales et réglementaires. Tout en œuvrant pour une ville dynamique, moderne et attrayante, les panneaux illégalement implantés seront dégagés, a rassuré le maire intérimaire.