La phase de répression de l’utilisation des sachets non biodégradables au Bénin démarre au mois d’octobre 2020. L’information a été portée à l’attention des membres de la Conférence administrative départementale (CAD) du Couffo mercredi dernier à Aplahoué par le magistrat Bienvenu Sohou, juge d’instruction au tribunal de Lokossa. Elle fait suite à la sensibilisation des populations sur la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin.

Selon le magistrat, cette répression «va consister au ramassage systématique de tous les stocks de sachets non biodégradables dans des magasins, dans les marchés et boutiques ». Cela suppose que «tout l’appareillage sécuritaire sera mobilisé ainsi que les appareils administratifs comme le ministère du cadre de vie, les directions départementales pour permettre aux personnes importatrices de ces sachets non biodégradables de comprendre que l’enjeu dépasse leur intérêt financier ». Pour lui, on ne peut pas exposer la vie d’une nation au prétexte d’intérêt financier. C’est pourquoi, «le gouvernement a décidé qu’en octobre prochain, il n’y ait plus de pitié ». Au cours de la phase répressive, «les stocks qui demeurent actuellement en magasin seront tous empêchés d’être vendus et seront saisis » et le gouvernement décidera de leur destination.

Accompagner les importateurs de sachets biodégradables

Les dispositions vont être prises pour la disponibilité des sachets biodégradables. A en croire le magistrat Bienvenu Sohou, «le gouvernement va accompagner les sociétés qui voudront importer les sachets biodégradables afin que cela puisse être mis en partage pour tous et à un coût moindre ». Il a indiqué qu’au nombre des sanctions aux contrevenants, il y a des peines d’amende, des peines d’emprisonnement et même des saisies de stocks. Pour rappel, les articles 13, 12 et 14 de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 interdisent l’importation, la commercialisation et l’usage de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin.