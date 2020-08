Le journaliste béninois Casimir Kpédjo a répondu ce lundi 10 août 2020 à une énième convocation devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Mais, le juge a encore reporté le procès pour une énième fois. Le procès est renvoyé pour le 10 décembre 2020. Selon le journaliste, ce nouveau report est dû à l’absence de la partie civile et de l’agent judiciaire. Ce procès traite d’un dossier qui oppose le journaliste Casimir Kpédjo au ministre de l’Economie et des finances.

Dans ledit dossier, Casimir Kpédjo est poursuivi pour avoir diffusé, par le biais des réseaux sociaux, sur la page Facebook de son journal (Nouvelle Economie) et sur «d’autres structures en ligne », notamment les parutions numéros 126 et 127 du journal, des « informations qualifiées de fausses » sur la croissance économique du Bénin.

Des faits qui sont constitutifs d’une infraction relative à l’article 550-3 du code du numérique. Il a été arrêté le jeudi 18 avril 2019 et libéré sous convocation le 23 avril suite à sa présentation au procureur de la CRIET. Depuis, les débats se poursuivent avec le report sans cesse du procès. Mais, le journaliste reste serein et confiant