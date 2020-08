Un fort détachement de la police républicaine a fait irruption dans plusieurs bars et maquis de la ville de Porto-Novo. L’objectif est de procéder au contrôle des gestes barrières instaurés dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. La moisson a été grande. 05 bars et maquis ont été malheureusement fermés pour non respect des gestes barrières.

En dépit des nombreuses sensibilisations faites pour la riposte contre le coronavirus, certains tenanciers de bars et maquis de la ville capitale foulent toujours au pied les recommandations du gouvernement en matière de respect strict des mesures barrières. Ainsi, une équipe d’éléments de la police républicaine conduite par le directeur départemental Ouémé a sillonné mercredi 26 août dernier, plusieurs bars et maquis de la ville de Porto-Novo.

A certains endroits, la délégation a noté un effort considérable de la part des responsables des bars et discothèques. Ils ont été sensibilisés à poursuivre rigoureusement le respect des mesures barrières afin de circonscrire la pandémie. Le commissaire central de la ville de Porto-Novo, Fiacre Béhanzin était aussi dans la délégation conduite par le directeur départemental de la police républicaine.

Cinq (05) bars et discothèques ont été fermés à savoir Labota à Houssou-mêdé, Diamant à Agbokou, Obama à Sacouba, Game Over à Adjina et Visa bar à Houinmey pour non respect des mesures. « Nous sommes dans un Etat de droit et force doit rester à la loi. Il n’est pas normal qu’après les décisions du gouvernement et du maire de la ville de Porto-Novo, des citoyens continuent de mettre en péril la vie de leurs semblable », a fait savoir le directeur départemental de la police républicaine, Zankran Gbambodè Edouard.