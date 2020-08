Le nouveau parti de l’opposition, Les Démocrates n’a pas attendu le récépissé définitif d’existence pour commencer à mettre aux pas ses structures. Ainsi, ce lundi 17 août 2021 à son siège situé non loin de la place Bicentenaire à Cotonou, le parti a organisé un séminaire en vue de renforcer les capacités des membres du Comité permanent de la Coordination Nationale (CN) et des commissaires aux comptes. Cinq communications ont meublé ce séminaire de formation. Les participations ont reçu des leçons d’une expérience de direction d’une organisation politique.

Ils ont été renseignés sur les obstacles à une élection libre, transparente et inclusive et sur les mécanismes internationaux de recours contre les abus de pouvoir. Ils ont pu s’approprier les textes fondamentaux du parti politique Les Démocrates. La dernière communication a porté sur ‘’Les partis politiques et la problématique de l’idéologie’’. Ces thèmes ont été développés par des personnalités qui sont, entre autres, le docteur Serge Prince Agbodjan, Ralmeg Gandaho, le professeur Sylvain Akindes, l’ancien ministre Saliou Akadri, le professeur Eugène Azatassou et l’ancien ministre Allassani Tigri. Des débats riches qui ont suivi les exposés, il est à retenir l’intérêt des participants en ce qui concerne les principes, les normes et les standards en matière démocratique et les libertés fondamentales et les droits de l’homme.

Satisfecit

Les participants se sont aussi intéressés aux recours juridiques nationaux devant les abus de pouvoir et la violation des droits humains, ainsi que les instruments juridiques régionaux et onusiens disponibles. La question de la confiscation du pouvoir d’État et du processus électoral par des verrous liés au parrainage, à l’instabilité du code électoral, à l’organisation unilatérale de l’actualisation de la liste électorale ont également cristallisé les attentions.

Au terme du séminaire, appréciant la qualité des communicateurs et la richesse des interventions, le président du parti Les Démocrates, Éric Houndété a exprimé sa satisfaction pour le travail abattu et l’intérêt accordé par les participants membres du Comité permanent aux différents thèmes abordés. Il a aussi salué leur discipline tout au long du séminaire.