Le Bénin vient de reconnaître l’audace, la bravoure d’une jeune femme de 25 ans. La jeune femme du village de Woria dans la commune de Tchaourou a été nommée, ce mercredi 19 août 2020, Chevalier de l’Ordre National du Bénin. Femme au foyer, elle a fait preuve d’audace en sauvant des vies humaines mettant ainsi en péril la sienne. Née d’un père pêcheur et résidant à Woria, elle a sauvé, le lundi 3 août 2020, des victimes du fleuve Okpara.

Les faits se sont déroulés alors qu’elle aidait sa mère dans les travaux domestiques. Selon son témoignage, elle a entendu les cris de détresses des victimes. Et sans hésiter ni attendu personne, elle est allée au fleuve et s’y est jeté. Elle a réussi à sauver cinq personnes de la noyade. C’est en reconnaissance à cette bravoure qu’il a été décoré.

Ceci en attendant d’être reçue par le président de la République Patrice Talon qui l’a nommé à titre normal et civil dans l’Ordre National du Bénin. Elle a reçu sa décoration conformément au décret N° 2020-363 du 24 juillet 2020 portant promotion et nomination à titre normal et civil dans l’Ordre National du Bénin.