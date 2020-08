Le corps d’un féticheur repêché d’un puits de 52 mètres de profondeur à Gboho, arrondissement de Doutou, dans la commune de Houéyogbé. Il s’agit d’un homme âgé de trente ans environ ressorti par les éléments de la compagnie régionale des sapeurs pompiers de Lokossa.

La malheureuse scène s’est produite dimanche dernier à Gboho, un village de l’arrondissement de Doutou dans la commune de Houéyogbé. Selon le commandant de la compagnie régionale des sapeurs pompiers de Lokossa, Antoine Ahouandjinou, le drame a réuni plusieurs curieux sortis dimanche matin.

A en croire l’agence bénin presse, la victime, Léon, féticheur et maçon de profession, âgée environ de trente ans a organisé une cérémonie de trois jours qui devrait prendre fin dimanche par une prière matinale. C’est après ce rite auquel il a convié ses homologues féticheurs, qu’il s’est déshabillé, s’est mis à courir, et n’a eu malheureusement fini dans ce puits de 52 mètres de profondeur et 1,20 mètre de diamètre.