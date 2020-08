Dans l’objectif de faire de la filière palmier à huile un vecteur de croissance économique au Bénin, les autorités en charge de l’agriculture avec à sa tête le ministre Gaston Dossouhoui, ont procédé jeudi dernier à la validation d’un Programme National de Développement de la Filière (Pndf-Ph). Le plan du programme consigné dans un document va servir d’instrument pour des actions en vue de la promotion de la filière sur la période 2020-2025. Le ministre de l’Agriculture a estimé que l’élaboration et la validation de ce programme concrétisent le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) en son volet de l’agriculture ; plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (Pniasan 2017-2021).

10,483 milliards FCfa pour 5 ans de promotion

La filière palmier à huile va désormais contribuer à la croissance économique du Bénin. C’est du moins la perspective dans laquelle s’inscrivent les acteurs de cette culture en validant le document du Programme national de développement de la filière. Suite au déclin qu’à connu cette culture en raison de la crise au sein des Coopératives d’aménagement rural (Car), ce programme vient à point nommé redynamiser la filière, selon le ministre Gaston Dossouhoui . Il appuiera la recherche et le développement pour l’amélioration de la qualité des intrants de production, l’installation de nouvelles plantations, l’entretien et la mise aux normes des anciennes palmeraies et la promotion de la petite irrigation des palmeraies. À en croire le ministre, l’appui à l’organisation des acteurs, la modernisation des unités de transformation, l’amélioration de la qualité des huiles, la promotion et la labélisation des produits dérivés du palmier à huile seront les actions majeures de ce programme.

Il va s’exécuter sur la période 2020-2025 et coûtera à l’État 10,483 milliards F Cfa. Glwadys Adjoua Tossou Lokossou, directrice générale des Agences territoriales de développement agricole (Atda) Pôle 6 a donné plus de précisions sur les différentes phases de la conception de ce plan de développement de la filière palmier à huile. Il s’agit du recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du programme, du cadrage avec les Agences territoriales de développement agricole impliquées, ainsi qu’avec les acteurs de la filière, de la validation de l’analyse diagnostique du cabinet et des observations sur le projet de document.