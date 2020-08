Beyoncé est sans conteste l’une des personnalités les plus influentes du showbiz américain, la compagne de Jay-Z pilote un ambitieux projet qui célèbre la culture africaine. En collaboration avec la maison Disney, Beyoncé a sorti son premier long métrage, Black is King qui est affilié à l’album The Lion King, inspiré du mythique film d’animation Le Roi lion de Disney. Il faut dire que la sortie de ce premier long-métrage de Beyoncé a connu un succès phénoménal, le scénario ainsi que le casting qui a vu la participation de Jay-Z étaient tout simplement époustouflant.

Le long métrage de Beyoncé est sorti dans un contexte particulier aux États-Unis avec les manifestations qui sont survenues suite à la mort de l’Afro-américain, George Floyd. Black is King semble vouloir repositionner la culture africaine dans l’histoire, toute chose qui a donné un poids énorme au projet de Beyoncé. Mais comme c’est souvent le cas avec la sortie de films, les différentes critiques ne sont jamais bien loin.

Un film qui ne laisse personne indifférent

En effet, des voix se sont élevées pour affirmer que Black is King n’est qu’une pâle copie du film à succès Black Panther qui met en avant le Wakanda, un royaume imaginaire situé en Afrique. Certaines personnes affirment que Beyoncé aurait pu mieux faire avec son projet. Cependant, des personnalités issues du continent africain défendent la compagne de Jay-Z en indiquant que la sublime jeune femme est une visionnaire qui à sa manière souhaite faire bouger les lignes pour la communauté noire. La maison Disney a quant à elle salué l’oeuvre de Beyoncé dans un communiqué: “Ce film est une histoire à travers les siècles pour instruire et reconstruire notre présent une histoire sur la façon dont des personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l’avenir “ a indiqué le studio américain.