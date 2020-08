Le fondateur du géant du numérique Microsoft, Bill Gates, a fait part de sa préoccupation concernant une crise due au changement climatique, qui serait tout aussi dévastatrice que celle de la Covid-19. Sur son blog, le milliardaire américain a laissé voir que la pandémie de coronavirus qui a entraîné une crise et fait de nombreux morts, a provoqué des troubles économiques jamais vues auparavant. Cependant, il a souligné que dans plusieurs décennies, ce pourrait être une crise due au changement climatique qui aura lieu.

« Cinq fois plus mortel »

« Évidemment, je parle du Covid-19. Mais dans quelques décennies, la même description conviendra à une autre crise mondiale: le changement climatique. Aussi horrible que soit cette pandémie, le changement climatique pourrait être pire » a-t-il assuré. Rappelant que si une catastrophe arrivait à se produire, la nature humaine est de se préoccuper juste de ses besoins immédiats. Bill Gates a souligné le fait « que des températures considérablement plus élevées semblent lointaines dans le futur n’en fait pas moins un problème ». A l’en croire, d’ici 40 ans, le changement climatique pourrait s’avérer tout aussi mortel que le coronavirus. « Et d’ici 2100, il pourrait être cinq fois plus mortel » a-t-il ajouté. Comparant les conséquences du covid-19 au changement climatique, l’ingénieur informatique a fait savoir qu’il faut se référer au taux de mortalité, qui à l’en croire, est de 14 pour 100 000 individus.

14 décès pour 100 000 habitants

Durant les 4 prochaines décennies, la hausse des températures pourrait augmenter le taux de mortalité du même montant, autrement dit, 14 décès pour 100 000 habitants. Ce chiffre pourrait augmenter par la suite. Pour empêcher cette crise d’arriver, Bill Gates pense qu’il est crucial de mettre l’innovation et la science au service de la planète, et être certain que « les solutions fonctionnent également pour les pays pauvres ». Aussi a-t-il estimé que l’unique façon d’empêcher le pire est d’accroître les efforts à l’échelle planétaire. « Nous devons agir maintenant pour éviter une catastrophe climatique en créant et en déployant des innovations qui nous permettront d’éliminer nos émissions de gaz à effet de serre » a-t-il notamment préconisé.