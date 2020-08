Aux USA, si le mouvement Black Lives Matter continue de déferler sur le pays, certains universitaires de gauche estiment que le discours proposé tend plus à diviser qu’à rassembler. Pour preuve, ces derniers ont mis en avant l’histoire d’Hannah Fizer, jeune femme blanche de 25 ans, abattue dans un village du Missouri.

Pour beaucoup, cette histoire est un nouvel exemple de violence policière. En effet, la jeune femme a été tuée car elle n’aurait pas respecté les consignes d’un policier qui a alors sorti son arme avant de tirer. Selon lui, il se serait senti menacé. Problème, aucune arme n’a été retrouvée dans la voiture de la victime. De fait, si des manifestations ont eu lieu dans son village, afin de réclamer justice, cette histoire est passée au travers des médias. Et pour cause. Selon certains universitaires, les faits de violences sont désormais uniquement vus sous le prisme du racisme.

Des universitaires socialistes, contre le discours antiraciste

Cedric Johnson, politologue, estime lui, que les grandes entreprises et grands représentants américains adhèrent aux questions du mouvement BLM, afin d’éviter les questions et les situations fâcheuses. Il prend pour exemple l’histoire de Kenneth Frazier, PDG du groupe pharmaceutique Merck, propriétaire d’une fortune de 76 millions de dollars et qui s’est comparé à George Floyd. De fait, pour beaucoup d’experts, ce n’est pas vers la question du racisme qu’il faut se tourner, mais bien vers celle des inégalités sociales.

Les inégalités, plus que le racisme

Les diversités au sein de la société américaine sont réelles et bien présentes. Certains activistes sont d’ailleurs pointés du doigt à ce sujet. Certains réclament des quotas raciaux, mais ne proposent absolument rien au niveau social. De fait, ce n’est pas en imposant des personnes de couleur que les USA et le reste du monde iront mieux, mais bien en travaillant sur les bases et le fondement même de ce qui créent ces disparités. Un point de vue minoritaire, mais qui est de plus en plus entendu.