Le groupe islamique et terroriste Boko Haram qui sème la terreur depuis des années au Nigéria a également étendu ses actions au Cameroun. La dernière attaque dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août du groupe fondé en 2009 et qui opère depuis 2014 dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, a fait dix-huit morts.

L’attaque perpétrée dans un camp où se sont réfugiées plus de 800 personnes, a semé une grande peur au sein des refugiés ainsi qu’au niveau des habitants des villages d’à côté, dont certains ont fui vers la ville voisine de Mozogo. Selon un bilan du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) qui a vivement condamné cette attaque, les actions du groupe ont provoqué plus de 300.000 déplacées internes et 115.000 réfugiés nigérians.

Les USA condamnent

Dans un communiqué ce mercredi, l’ambassade des Etats-Unis a aussi fortement condamné l’attaque tout en exprimant ses condoléances à l’endroit des familles endeuillées. « L’ambassade des États-Unis condamne l’horrible attaque du 2 août qui aurait été menée par des insurgés de Boko Haram dans le village de Nguetchewe, région de l’Extrême-Nord, qui a fait environ 19 morts, dont de nombreux enfants, et des blessés graves. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées », a précisé le communiqué de l’ambassade des USA au Cameroun.

L’armée camerounaise et celles des autres pays limitrophes du lac Tchad (Nigeria, Tchad, Niger) luttent contre les groupes terroristes au sein d’une Force multinationale mixte (FMM). Mais l’efficacité de cette organisation a été remise en cause principalement par le président tchadien, Idriss Déby Itno, qui a en mars dernier, lancé une vaste opération pour chasser Boko Haram du territoire tchadien.