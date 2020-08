Au Bénin, le ministère du numérique et de la digitalisation honore finalement sa promesse vis-à-vis des candidats au Certificat d’Étude Primaire (CEP) session de juillet 2020, ainsi que de leurs parents. En effet, la plateforme www.eresultats.bj. n’a été finalement disponible que tard dans la nuit d’hier. Même si toutes les fonctionnalités de la plateforme ne sont pas encore rétablies, les parents d’élèves et les candidats à l’examen du CEP 2020 pourront désormais consulter les résultats de cet examen en ligne.

E-résultats est maintenant gratuit

Alors que les cadres en charge du numérique et de l’enseignement du gouvernement de la rupture avaient annoncé sur presque tous les médias que les résultats de l’examen du CEP 2020 pourront être consultés en ligne, mais cela n’a pas été chose faite depuis la journée du jeudi 30 juillet 2020, date de proclamation des résultats. « Nous connaissons un contretemps. Eresultats revient vite, nous sommes à pied d’œuvre pour vous satisfaire. Merci de votre confiance. #eresultatsbj », c’est le message qu’on pouvait lire sur la plateforme jusqu’hier vendredi matin. Ce n’est que tard dans la nuit du vendredi, autour de 22 heures que la plateforme est devenue opérationnelle. « Bienvenue sur la plateforme eRésultats. Vos résultats aux différents examens (BAC, BEPC, CEP, etc.) et concours nationaux disponibles en ligne et dans vos boîtes mails. eRésultats vous souhaite une belle réussite » peut-on désormais lire sur la plateforme.

Selon le ministère du numérique et de la digitalisation, le dysfonctionnement du site serait dû à des incidents observés sur la plateforme. Pour justifier le fiasco, le ministère rend la consultation des résultats gratuite et estime que ceux qui auraient payé pour consulter les résultats seront payés. « Rechercher gratuitement votre résultat au CEP 2020 » précise le ministère sur la plateforme. Il faut rappeler que sur la plateforme, il y a des fonctionnalités qui vous permettrons d’insérer votre département et votre numéro de table afin d’avoir accès au résultats.