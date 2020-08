Depuis décembre 2018 et l’arrestation de Meng Wanzhou à Vancouver, directrice financière de la firme Huawei, les relations diplomatiques entre la Chine et le Canada se sont considérablement dégradées. Depuis, les condamnations à mort de ressortissants canadiens, pour trafic de drogue, s’enchaînent.

Tout a débuté en janvier 2018, lorsque la directrice financière de Huawei sera arrêtée par les autorités canadiennes sur demande des États-Unis. Washington accuse alors la jeune femme de contourner les sanctions américaines et de travailler avec Téhéran. Depuis, entre Ottawa et la Chine, les relations se sont considérablement dégradées. Aujourd’hui, un quatrième Canadien a été condamné à mort en Chine dans une affaire de drogue.

Quatrième canadien condamné à mort en Chine

C’est le tribunal de Foshian, ville de la province du Guangdong, qui a confirmé la sentence. Sur les six personnes jugées dans cette affaire, ils ne sont que deux à avoir été condamné à la peine capitale, pour trafic et production de drogue. Les faits, qui remontent à 2015 et 2016, ont été rappelés à l’occasion de ce verdict. Selon les autorités, 217 kilos de MDMA auraient ainsi été saisis chez les producteurs. Une annonce qui intervient quelques jours après qu’un autre ressortissant canadien fut condamné à la peine de mort du côté de Canton, pour production de drogue.

Ottawa, contre la peine de mort

Une situation inacceptable pour François-Philippe Champagne, ministre canadien des Affaires étrangères, qui a avoué être inquiet face à la tournure des événements. Selon lui, le Canada ne peut toutefois pas faire grand chose pour le moment et continue de rappeler qu’il est fermement opposé à la peine de mort. Un tacle qui ne devrait pas arranger la situation alors que Pékin continue d’accentuer la pression sur Ottawa.