Il s’agit d’une information qui pourrait faire jubiler le président américain Donald Trump qui a multiplié ces derniers temps les sanctions américaines à l’endroit de Pékin dont il s’en est pris à plusieurs reprises à son dirigeant. Cai Xia, cadre du Parti communiste chinois (PCC) et professeure à l’Ecole centrale du parti depuis 30 ans a dénoncé l’autoritarisme grandissant du président XI Jinping qui est au pouvoir depuis 2013 et qui pourrait y rester à vie.

« Nous sommes plusieurs cadres du Parti à avoir accédé à nos fonctions, il y a vingt ou trente ans, quand le régime s’ouvrait. Nous savons parfaitement déceler les moments où le pays va dans la mauvaise direction », a déclaré Cai Xia lors d’un entretien accordé Guardian. D’après la professeure, le président Xi a affaibli le parti et le pays en ne faisant que renforcer son pouvoir. Elle a également accusé le secrétaire général du parti d’attitude agressive de la propagande chinoise et qui attire ainsi la rivalité du monde entier sur la Chine.

« Désormais, je suis libre de parler »

« Sous sa direction, le Parti communiste chinois n’est plus une force de progrès pour le pays. Et je suis loin d’être la seule à vouloir le quitter » a-t-elle déclaré. Installé cette année aux USA, Cai Xia, mise à pied par le parti a dit n’avoir plus rien à perdre et désormais libre de s’exprimer. « Désormais, je suis libre de parler », affirme-t-elle, alors qu’en juin dernier elle craignait une représailles contre elle et sa famille à propos d’un entretien qu’elle avait accordé a Guardian et a refusé la publication. Dans l’entretien, elle avait critiqué ouvertement le président Xi qui d’après elle, a porté une grave atteinte à la réputation de la Chine.