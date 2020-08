Le Bénin continue de déployer les moyens pour lutter contre la propagation du coronavirus sur son territoire. Le pays a doté l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou d’un dispositif de contrôle thermique et de désinfection intégrale. Ainsi les passagers, avant embarquement vont devoir passer à travers ce dispositif de détection de température et de désinfection intégrale et ce à partir de ce lundi 3 août 2020.

Sur sa page Facebook, le gouvernement a indiqué que «l’aéroport International de Cotonou se dote, grâce au Ministère de la santé, d’un dispositif c, dans le cadre du plan d’action du Gouvernement du Bénin pour lutter contre la pandémie de covid19.». Cette annonce est accompagnée d’une vidéo qui explique le parcours à suivre par le passager. Il doit se présenter devant des capteurs pour se faire prélever la température. Après, il doit entrer dans un sas pour se faire désinfecter.

La température corporelle n’étant pas un indicateur fiable d’une contamination, les mesures barrières dont le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique sont de mise. Par ailleurs, les messages sur le comportement à adopter et le circuit à suivre par chaque passager, sont véhiculés au moyen des haut-parleurs. Des affiches collées aux murs orientent les passagers et préviennent de l’infection à la COVID-19.