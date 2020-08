Un individu est recherché par la police américaine pour avoir donné des câlins dits covid. Les faits se sont déroulés le 15 août dernier aux environs de 19h. L’homme à l’origine de ces « câlins covid » est recherché par la police de Springfield dans le Massachussetts, qui a pris la situation très au sérieux. Par ailleurs, il aurait également embrassé plusieurs autres personnes.

Il a explosé de rire

Pour réaliser son forfait, le suspect a pris un objet dans les mains d‘un client d’un supermarché et l’a pris dans ses bras, sans attendre son consentement. Selon les informations du média américain, CNN, le suspect a dit à la victime : « Je te fais juste un câlin COVID. Tu as maintenant la COVID », avant d’exploser de rire par la suite. Le suspect, photographié sur des images de surveillance, avait porté un T-shirt noir et un short de camouflage.

Un risque accru d’attraper le virus

Sa victime qui avait cependant survécu au cancer, est par conséquent susceptible de complications, si elle contracte le virus. En effet, les personnes âgées pourraient souffrir d’un système immunitaire affaibli. Cela pourrait les exposer à un risque accru d’attraper le virus. Notons que les câlins constituent un acte très répréhensible dans cette période de crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19). Les images des caméras de vidéosurveillance ont été publiées par la police de Springfield.