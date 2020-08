Le nouveau coronavirus, c’est plus de 600 000 décès et plus de 14,5 millions de cas confirmés dans le monde. Une crise sanitaire qui perdurait avec les autorités scientifiques et universitaires encore en laboratoire pour trouver un protocole thérapeutique efficace. Mais alors que les vaccins ou médicaments déjà approuvés cliniquement font défaut ; une équipe de chercheurs français, annonçaient il y a quelques jours, avoir développé un « leurre » capable de « bloquer », et de façon « irréversible », le virus SARS-CoV-2.

Une alternative au vaccin ?

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), est causée par le syndrome respiratoire aigu sévère-coronavirus 2 appelé encore SRAS-CoV-2. Depuis son apparition, il y a quelques mois avec la première brèche en Chine dans la région de Wuhan, aucun médicament spécifique ciblant le virus n’est disponible et les nombreux essais cliniques engagés non encore livré aucun résultat probant. Mais il y a une semaine, le 24 aout dernier, des chercheurs français, livrait les résultats de leurs recherches.

Des enzymes qui avaient la capacité de « bloquer » l’infection des cellules pulmonaires humaines par le SRAS-CoV-2. Avant la soumission à un comité scientifique pour étude et validation, l’équipe de chercheurs et d’ingénieurs dirigée par Philippe Karoyan, Professeur à la Sorbonne Université et chercheur au Laboratoire de Biomolécules, avait néanmoins livré ce 24 aout, une présentation sommaire de leurs travaux. Leur découverte trouvait son essence dans la rupture d’un complexe protéino-chimique, qui se formait entre l’organisme humain et le virus, au moment de sa pénétration dans le corps par les voies nasales.

Les chercheurs avait donc développé, une fausse enzyme imitant à la perfection celle des cellules pulmonaires, et qui déroutaient le virus et l’amenaient à s’associer avec lui en lieu et place des cellules humaines. Et cette enzyme d’imitation serait distribuée aux voies nasales par une pastille ou un spray. Une solution, qui l’espéraient les scientifiques français, pourrait représenter une alternative intéressante au vaccin.