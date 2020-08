Sur le réseau social de Mark Zuckerberg, un jeune âgé de la trentaine a partagé l’expérience qu’il a vécue avec la pandémie relative au nouveau coronavirus. Il a narré notamment les moments douloureux qu’il a passés ainsi que les circonstances dans lesquelles il a contracté le virus. Il confie avoir vécu plusieurs jours de grippes et a également dû être réhydraté. «Dix jours de grosse grippe intense, des nausées, une demi-journée à l’hôpital où j’ai dû être réhydraté parce que je ne gardais aucun liquide», a laissé lire Pierre-Louis Paquin sur Facebook.

Ils auraient baissé la garde

Selon le texte qu’il a partagé sur le média social, il a contracté le virus juste parce que sa compagne et lui avaient baissé la garde alors qu’ils recevaient un couple d’amis au chalet. «On a reçu un couple d’amis au chalet. Dès le départ, on avait pris les prédispositions pour pouvoir se protéger. Eux dormaient dans la tente à l’extérieur. Plus le week-end avance, là on se croise, on fait à manger ensemble. Et puis à un moment donné, on finit par laisser tomber les barrières, baisser la garde», a-t-il poursuivi.

Plusieurs jours de grippe

Pour lui, la publication de ce texte s’inscrit dans le but de rappeler à tous que la maladie existe réellement et qu’elle peut être contractée suite à une légère négligence. Il est revenu sur ce qu’il a vécu à cause de la maladie. «Une grippe, habituellement, ça va durer 3-4 jours, on le sait, pis ça s’atténue. Mais là, ça faisait 7-8 jours, je n’étais pas capable de garder aucun liquide. Là, la question que je me posais, c’était: “Quand est-ce que ça va revenir, quand est-ce que je vais arrêter d’avoir des nausées?”», indiquait-il.