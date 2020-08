La Chaine anglaise, BBC menant une enquête sur les ravages de la désinformation et surtout de l’intoxication, avait rapporté des dizaines de cas où ces fausses informations avaient conduit à des tragédies. L’histoire de Brian Lee Hitchens et de son épouse, Erin, en est une parfaite illustration. Brian Lee Hitchens est chauffeur de taxi et son épouse, Erin, pasteur ; après avoir lu en ligne de multiples intoxications relatant des théories de la conspiration sur la maladie ; les Hitchens avaient décidé que la Covid-19, n’était qu’un gros canular. Un canular qui avait coûté la vie à Erin.

Brian livre son témoignage…

Pour les Hitchens, derrière la pandémie se cachait forcément des intentions politico-économiques inavouables. Toute l’agitation autour de la maladie n’était que pour mieux convaincre les esprits faibles ou du moins ceux-là qui n’avait pas en Dieu une foi inébranlable. Mais début Mai, lui et son épouse tombaient malades. Lui en premier, mais au lieu de se signaler, il avait choisi de s’auto-confiner chez lui à la maison. La covid-19, un simple rhume devait rapidement passer ; mais son état ne s’était pas améliorée et sa femme avait rapidement été elle aussi, contaminée.

Après quelques jours, avait-il écrit en un témoignage posté sur Facebook, leur état a commencé à empirer. Avec Hitchens déclarant avoir au prix d’un gros effort, réussi à les conduire tous les deux au centre médical le plus proche pour être pris en charge. Brian s’en sortira mais, Erin non. Une épreuve dont le chauffeur avait tenu sur Facebook à en partager les leçons.

« Avec le recul, j’aurais dû porter un masque dès début, mais je ne l’ai pas fait (…) j’en paie le prix maintenant », écrivait-il en substance. Avant d’ajouter : «Alors pensez juste à ce que je dis et si vous devez sortir, faites preuve de sagesse et ne soyez pas stupides comme je l’ai été. Pour que la même chose ne vous arrive pas, comme c’est arrivé à ma femme et à moi ».