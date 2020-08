L’international joueur portugais Cristiano Ronaldo n’a pas pu rejoindre le Paris Saint-Germain, à cause de l’épidémie de Coronavirus. L’information a été donnée ce mardi 4 août 2020, par un média sportif français. En effet, le célèbre footballeur aurait eu l’intention, au cours de l’hiver dernier, d’intégrer le club parisien aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. A en croire la source ayant donné l’information, Cr7 rêvait « à voix haute d’un Parc des Princes rempli de ses compatriotes, très nombreux en Île-de-France. Il rêva d’une association avec Neymar, dont il est proche, ou Mbappé, qu’il adore. Il rêva d’un club et d’une ville où il fut sacré champion d’Europe en 2016 avec la Seleçao. ».

Il disait vouloir rester dans son club

La crise sanitaire due au nouveau coronavirus a cependant touché le monde entier, mais aussi le milieu du football. Si l’entourage du quintuple ballon d’or avait estimé, assez probables, les chances de départ de ce dernier avant le confinement, c’est dorénavant le contraire. Par ailleurs, l’attaquant de la Juventus Turin avait indiqué vouloir rester dans son club actuel, afin d’honorer son contrat qui expirera en 2022. « Heureux d’avoir remporté les deux derniers des neuf titres consécutifs de la Juventus en Série A. (…) Année après année, avec talent, dévouement et en travaillant dur, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleurs qu’avant. C’est parti pour mon troisième ! » avait-il écrit sur Instagram.

Rappelons que Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé contre le club Lazio de Rome. Cette rencontre que la Juve a finalement remportée par un score de 2-1, a permis au joueur de revenir à hauteur du joueur italien, Ciro Immobile, comme meilleur buteur de la Série A. Cela, avec un total de 30 réalisations.