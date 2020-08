Lorsqu’il était président de la fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Lamine Diack était l’une des personnalités les plus influentes au Sénégal. L’homme était respecté de tous pour l’ensemble de son oeuvre. Mais voilà, il y a quelques années, l’image de Lamine Diack a été sérieusement ternie avec les scandales de corruption qui ont éclaté au grand jour au sein de l’IAAF. Lamine Diack fut accusé d’avoir reçu des pots-de-vin de la part de responsables sportifs russes pour dissimuler des tests antidopage non favorable aux athlètes russes.

Cette affaire a également éclaboussé certains fils de Lamine Diack, on peut citer Papa Massata Diack. C’est la justice française qui enquête sur cette affaire et un verdict est attendu pour le 16 septembre prochain. Il faut dire que Lamine Diack et son fils risquent gros avec de lourdes peines d’emprisonnement et des amendes très salées. Tout récemment, alors qu’il s’exprimait sur un média sénégalais, Papa Massata Diack a indiqué qu’il n’est pas du tout inquiet car il n’a rien à se reprocher, il dira qu’il n’y a aucune preuve qui montre qu’il a reçu de l’argent de la part de responsables russes. “On dit que j’ai reçu un financement d’un million 500 mille euros de la Russie pour les activités politiques de mon père (…) Il n’y a aucune preuve de virement bancaire venant d’athlètes russes pour dissimuler des cas de dopage” a déclaré le fils Diack.

Youssou Ndour fait parler sa sagesse

Entre temps, Papa Massata Diack s’est montré très critique à l’égard du Groupe Futurs Médias (GFM) qui appartient à la superstar planétaire, Youssou Ndour. GFM couvre le procès de Lamine Diack et selon le fils de ce dernier, le médias sénégalais se livre à un jeu trouble. Youssou Ndour, qui a toujours porter en estime Lamine Diack a réagit aux attaques virulentes du fils Diack. Le chanteur veut calmer le jeu et faire baisser les tensions, il a rappelé que son médias est impartial dans la couverture du procès de l’ex patron de l’IAAF. Youssou Ndour a par ailleurs déclaré qu’il soutient Lamine Diack dans cette période difficile et espère qu’il pourra rentrer bientôt au Sénégal auprès de ses proches.