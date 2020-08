Donald Trump est un personnage controversé. Beaucoup ne l’aiment pas. Dans le monde des artistes par exemple, il n’a pas trop la cote. Un livre de Stéphanie Winston Wolkoff, une ex conseillère de Melania Trump raconte comment le président américain a échoué à convaincre des artistes célèbres à venir prester le jour de son investiture en 2017.

Selon cet ouvrage intitulé Melania and Me, le magnat de l’immobilier avait dressé une liste d’artistes qu’il souhaitait voir chanter lors de son intronisation. Il y avait Céline Dion, Aerosmith, Meat Loaf, Kiss, Kelly Clarkson ou encore Lynyrd Skynyrd. Aucun de ces artistes n’a malheureusement voulu prester le jour J. Le magnat de l’immobilier a dû se contenter de Toby Keith, 3 Doors Down et Dj Ravidrums. Entre Donald Trump et certains de ses artistes favoris, le courant ne passe pas .

Les Rolling Stones ont menacé de saisir la justice

Alors qu’il aimait jouer “You Can’t Always Get What You Want” des Rolling Stones lors de ses meetings, le chef de la maison Blanche a été rappelé à l’ordre par le groupe. Ceux-ci ont en juin dernier menacé de saisir la justice s’il continuait d’utiliser leur chanson. Les Village People ont aussi publiquement montré leur hostilité à la politique de M Trump dans la foulée du mouvement Black Lives Matter. Pharrell Williams a par ailleurs défendu au milliardaire de jouer sa chanson “Happy” lors de ses meetings.