Le président américain Donald Trump qui se félicite très souvent du précieux travail qu’abattent les USA contre la pandémie du coronavirus malgré que le pays soit le plus frappé par le virus au monde, a l’espoir qu’un vaccin pourrait sortir avant l’expiration de son mandat. Une chose que ne pense pas Anthony Stephen Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, un centre de recherche du ministère américain de la Santé. Pour l’immunologue et membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus, un vaccin sûr et efficace ne pourrait être disponible que « vers la fin de l’année ou au début de 2021 ».

Très bons sur les vaccins et les traitements

Mais pour le locataire de la Maison Blanche dont le gouvernement a investi plus de 9 milliards de dollars dans différents projets de vaccins, des vaccins pourraient être disponible bien avant. « Je pense que, oui, ce sera possible avant dans certains cas. Mais juste autour de cette date », a répondu le président Trump ce jeudi sur une radio, à la question de savoir s’il pense qu’un vaccin pourrait être disponible avant le 3 novembre, date de l’élection présidentielle aux USA. « Nous avons d’ailleurs de nombreux vaccins à l’étude. (…) Il semble que nous allons être très bons sur les vaccins, et les traitements aussi » a jouté le président.

Dans d’autres pays par ailleurs, des vaccins sont déjà en phase expérimentale. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a également annoncé ce jeudi, qu’un laboratoire national israélien va commencer à tester son vaccin contre le coronavirus sur des sujets humains à la mi-octobre.