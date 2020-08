Paul Manafort, ancien directeur de campagne de l’actuel président américain Donald Trump, aux élections présidentielles de 2016, a partagé plusieurs informations confidentielles avec un membre des services secrets russes. L’information a été donnée dans un rapport du Sénat américain publié hier mardi 18 août 2020. Selon le document, Paul Manafort a communiqué de façon directe et indirecte avec Oleg Deripaska, un oligarque proche du président russe, Vladimir Poutine, et Konstantin Kilimnik, un homme identifié comme un agent des services secrets russes.

« Une grave menace de contre-espionnage »

Ces communications ont eu lieu avant et durant les six mois de Paul Manafort dans l’équipe de campagne de Donald Trump. La Commission composée d’élus démocrates et républicains a expliqué que : « Pris dans son ensemble, le haut niveau d’accès de M. Manafort et sa volonté de partager des informations avec des individus considérés proches des services de renseignement russes, spécialement M. Kilimnik et des associés d’Oleg Deripaska, représentaient une grave menace de contre-espionnage ». Par ailleurs, le rapport a décrit comment l’équipe du numéro un américain a cherché de l’aide auprès de Wikileaks et de Moscou, afin de compromettre la campagne de son ancienne rivale, Hilary Clinton.

Il était consultant pour le gouvernement pro-russe ukrainien

Notons que, d’après le Sénat, Paul Manafort, connaissait bien Oleg Deripaska et Konstantin Kilimnik, puisqu’il était consultant durant plusieurs années pour le gouvernement pro-russe ukrainien. Le rapport a également souligné que le partage d’informations entre ces derniers est intervenu alors que le renseignement militaire russe et plusieurs groupes de pirates, ayant des liens avec le kremlin, avaient entrepris une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, pour favoriser la victoire de Donald Trump. En outre, la publication de ce rapport intervient moins de trois mois avant les prochaines élections présidentielles américaines, que Moscou essaie de perturber, selon les services secrets américains.