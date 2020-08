Donald Trump a-t-il un problème avec les dates qui ont marqué l’histoire de notre monde? Ce lundi alors qu’il donnait une conférence de presse à la maison blanche, le magnat de l’immobilier a fait une belle boulette. S’exprimant sur l’évolution de la pandémie du coronavirus qui fait des ravages à travers le monde, le président américain s’est lancé dans un maladroit parallèle avec la grippe espagnole, une autre pandémie qui a décimé des millions de personnes il y a plusieurs décennies et qui est apparue en 1918.

Au cours de sa conférence de presse, Donald Trump a déclaré que la pandémie de la grippe espagnole a sans doute mis un terme à la seconde mondiale. Le hic, c’est que la seconde guerre mondiale s’est déroulée entre 1940 et 1945 alors que la grippe espagnole est survenue en 1918. La boulette du milliardaire américain a pris de l’ampleur lorsqu’il a affirmé que l’avènement de la grippe espagnole est intervenu en 1917 à la fin de la première guerre mondiale.

“Cela a probablement mis fin à la Seconde Guerre mondiale“

Le locataire de la maison blanche avait donc tout faux sur la ligne concernant les références de l’une des pires pandémies de l’histoire qui a fait entre 50 et 100 millions de morts. Trump a évoqué la grippe espagnole pour faire référence à la Covid-19 qui frappe de plein fouet la nation la plus puissante au monde. “La chose qui s’en rapproche le plus, disent-ils, c’est la grande pandémie de 1917. C’était terrible de perdre de 50 à 100 millions de gens, et cela a probablement mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Tous les soldats étaient malades. C’était une situation terrible” a notifié un Donald Trump qui était sûr de ses dires. Par la suite, la maison blanche a tenté de rectifier le tir en affirmant que Donald Trump s’exprimait sur la première guerre mondiale et non la seconde.