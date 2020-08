Le Dr Anthony Stephen Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses aux USA, est un immunologue de renom. Membre éminent de la cellule présidentielle de crise contre la pandémie, le chercheur de 74 ans avait su s’afficher comme une des personnalités les plus écoutées et les plus appréciées ; malgré la gestion controversée de la crise sanitaire par l’administration Trump . Cependant ce Mardi, l’immunologue avait déclaré être arrivé à un point où il craignait pour sa sécurité et celle de sa famille.

Une garde rapprochée pour Fauci et sa famille…

Pour Donald Trump, passés les premiers moments critiques de la crise sanitaire, le plus urgent était de « rendre l’Amérique à nouveau grande ». Et cela passait inéluctablement par la relance rapide de l’économie, mise en sous-régime forcé par les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Mais alors que le président militait pour la levée rapide des mesures de confinement et une relance même au forceps de l’économie ; le Dr Fauci réputé également pour son franc-parler, n’avait pas hésité à s’opposer au locataire de la Maison-Blanche et à tirer à deux mains sur la sonnette d’alarme.

Une position qui lui avait valu de solides inimitiés, notamment de ceux qui comme le chef de l’Etat, appelaient de tous leurs vœux, une réouverture rapide du pays aux affaires. Des affaires, que les récurrents rappels à l’ordre de Fauci, quant au respect strict des mesures de prévention et de protection de masse contre la covid-19, contrariaient. Des contrariétés qui, des dire de l’immunologue, lui avaient récemment valu des menaces de mort.

Ce mardi donc, le Dr Fauci, au micro d’un média national américain avait déclaré s’être résolu à prendre pour lui et sa famille une garde rapprochée. De nouvelles dispositions de sécurité, qui allaient au-delà de la simple équipe de sécurité qui lui avait été assignée en Avril, et qui montraient que le scientifique ne prenait pas les menaces reçues à la légère. Fauci avait confié à CNN avoir été loin de se douter que l’opposition à ses mises en garde, de « simples principes de santé publique », puisse en être arrivée à de telles extrémités. Les USA restent encore le pays le plus affecté par la pandémie, avec 4 832 302 personnes atteintes.