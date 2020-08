Un couple a trouvé la mort dans un incendie qui a eu lieu dans leur immeuble. L’information a été donnée le samedi dernier par les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, qui a précisé que les faits se sont déroulés dans la soirée du vendredi dernier. Les dépouilles du couple ont été retrouvées dans les combles d’un immeuble situé à rue Aristide Briand au Havre. C’était aux environs de 20 heures que le feu avait été signalé dans un immeuble à Colombages, qui est un ancien bâtiment transformé en appartements.

Un pompier a pris un coup de chaud

Les flammes avaient quitté le 2ème étage. 26 engins et 52 pompiers ont été mobilisés sur les lieux. Un habitant et deux policiers ont eu des blessures légères et ont été intoxiqués par les fumées durant l’intervention, qui s’est déroulée jusque dans la matinée du samedi 29 août 2020. Aussi, un sapeur-pompier a-t-il eu un coup de chaud. Le feu a finalement été éteint vers 21h30 grâce à trois lances à incendies. Cependant, d’après le journal français France Bleu, les opérations de sécurisation et de déblaiement qui ont été réalisées avec des caméras thermiques et un drone ont pris fin samedi matin, vers 7 heures.

« La piste criminelle n’est pas écartée »

L’âge des deux victimes n’a pas encore été déterminé. Une enquête judiciaire est en cours pour connaître les véritables causes de l’incendie. Par ailleurs, une partie des ruines n’a pas été déblayée. Elle a en effet, été mise sous scellée le temps de l’enquête. Le commissariat a fait savoir que : « La piste criminelle n’est pas écartée », sans être pour autant privilégiée. Aussi, les services de la mairie ont-ils relogé cinq habitants. Notons que le bâtiment où l’incendie a eu lieu avait abrité, en 1944, le quartier général des forces françaises de l’Intérieur (FFI).