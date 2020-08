L’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015, stipule dans ses termes que l’interdiction des armes conventionnelles, prononcée contre l’Iran devra légalement prendre fin à la mi-octobre de cette année. Pendant des mois, l’administration Trump avait cherché à prolonger l’embargo bien qu’elle soit sortie de l’accord. Mais ce Vendredi, le Conseil de sécurité de l’ONU rejetait formellement la proposition américaine de prolonger l’embargo sur les armes conventionnelles contre l’Iran. Pour Washington ce rejet était d’autant plus incompréhensible qu’il était « inexcusable ».

Washington promet de « continuer à travailler »

« Les États-Unis n’abandonneront jamais nos amis de la région qui attendaient plus du Conseil de sécurité. Nous continuerons à œuvrer pour que le régime de terreur théocratique n’aie pas la liberté d’acheter et de vendre des armes qui menacent le cœur de l’Europe, du Moyen-Orient et au-delà » avait déclaré le Secrétaire d’État des États-Unis, Michael Richard Pompeo à la suite du rejet de la résolution. Mais pour le secrétaire d’état, la communauté Internationale avait manqué là une occasion de défendre la paix et la sécurité internationales.

Le fait est que la résolution américaine ce vendredi avait été si impopulaire que ni la Chine, ni la Russie, détracteurs habituels à Washington n’avaient eu à faire valoir leur droit de veto. Seulement un pays en plus des USA avaient soutenu la résolution, la République Dominicaine. Aucune des autres puissances notamment de celles européennes membres permanents du Conseil, n’avait voté “contre”, mais aucune non plus n’avait voté “pour”. La France et le Royaume Uni avaient choisi de s’abstenir, quand la Chine et la Russie avaient voté contre.

A Téhéran le revers américain avait été accueilli avec grand enthousiasme, de nombreux officiels montant au créneau pour commenter « l’humiliation américaine ». Mais pour de nombreux observateurs, les USA, vu la rigidité du texte proposé, s’attendaient eux aussi à voir le texte être rejeté. Une position qui permettrait à Washington de pouvoir en toute quiétude, invoquer son statut de « membre participant » de l’accord de 2015 et de réimposer unilatéralement les sanctions de l’ONU sur la République Islamique.