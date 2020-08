Pékin, la capitale chinoise, dépasse désormais la Silicone Valley, en ce qui concerne le nombre de licornes, ces start-ups non cotées en bourse mais référencées. Selon une étude publiée ce mardi 4 août 2020, par le groupe de médias Hurun spécialiste du milieu des affaires et ayant son siège en Chine, les USA occupent la première place du classement mondial de ce type d’entreprises avec 233 licornes. Ils sont suivis par la Chine, qui dispose de 227 licornes.

Shanghai occupe 47 start-ups

La capitale chinoise, Pékin, vient cependant s’imposer avec 93 licornes contre 68 à San Francisco, où est située la Silicone Valey. Shanghai, ville située à l’est de la Chine, occupe la troisième place du classement avec 47 start-up référencées. « Les Etats-Unis et la Chine poursuivent leur domination, avec plus de 80% des licornes dans le monde, bien que (les deux pays) ne représentent que 40% du PIB mondial et un quart de la population mondiale » a fait savoir Rupert Hoogewerf, président de Hurun. Au rang des entreprises chinoises qui occupent les trois premières places au monde, nous avons : Didi Chuxing, qui s’occupe des réservations de véhicules avec chauffeur, ByteDance, maison-mère de l’application TikTok, et Ant Financial, leader du paiement électronique avec Alipay en Chine. Du côté américain, parmi les sociétés les mieux classées figure notamment, Airbnb (7e), Stripe (6e) et SpaceX (5e).

L’application Deezer occupe ma 351e place

Parmi les sociétés les mieux classées aux Etats-Unis, figure notamment, Airbnb (7e), Stripe (6e) et SpaceX (5e). La France, quant à elle, est neuvième mondial. Elle a 7 licornes dont la plateforme musicale Deezer (351e) et celle de covoiturage BlaBlaCar (169e). Notons qu’à la fin du mois de mars dernier, un rapport du groupe de médias Hurun a référencé 586 start-ups, référencées dans le monde. Ces sociétés valaient au total, 1900 milliards de dollars, soit 1614 milliards d’euros.