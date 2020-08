La Russie pourrait ouvrir à nouveau un front contre l’Europe. La mise en place d’une taxe carbone européenne pourrait visiblement être à l’origine de cette mésentente. Selon une déclaration faite par Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie, cette mesure ne serait pas très avantageuse pour son pays. Aussi, a-t-il annoncé les couleurs dans sa déclaration. Cette taxe carbone européenne qui s’inscrit dans le cadre d’un amoindrissement des émissions de CO2 par les grandes entreprises, pourrait impacter négativement l’économie russe selon le collaborateur de Poutine.

Impact négatif pour l’économie russe

«L’économie russe en serait gravement impactée. Nos secteurs industriels principaux tels que la production chimique, l’énergie et la métallurgie non ferreuse ainsi que la sidérurgie risquent d’être touchés», a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Il indique également que l’impact pourrait être lourd pour la demande en pétrole et gaz russe. « Les exportateurs russes pourraient perdre des milliards d’euros d’après les estimations de l’Académie des sciences», a-t-il annoncé.

Il évoque une violation de certains accords internationaux…

Pour lui, tout ceci amènera certainement son pays à réagir et à préparer un plan d’action. «En cas d’application de cette mesure sans aucune restriction, la taxe carbone européenne contredirait les normes de certains accords internationaux en vigueur dont la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui interdit d’utiliser les mesures de lutte contre le changement climatique pour limiter la compétitivité internationale», a-t-il tenu à détailler.