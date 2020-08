Les explosions au Liban aveint été si puissantes, qu’elles avaient été ressenties à des lieux de l’épicentre, et avaient rasé des pans entiers de la ville près du port de Beyrouth ; ne laissant rien d’autre que des débris de métal et de verre dans un quartier des affaires entier du centre-ville de Beyrouth. Un certain nombre de quartiers résidentiels avaient également été ravagés. Des images avaient abondamment circulés sur la toile.

Et sur les photos publiées sur les réseaux sociaux ; l’on pouvait voir des bâtiments restés debout comme s’ils avaient été écorchés, dépourvus de leurs armatures. Plus d’une centaines de personnes avaient perdu la vie et plusieurs milliers d’autres blessés. Ce vendredi les USA annonçaient être sur le point de faire parvenir sur Beyrouth, plusieurs dizaines de millions de dollars d’aides alimentaires et de médicaments.

Un secours américain de 15 millions de dollars

Ce vendredi c’est par un communiqué officiel de l’agence d’aide internationale des États-Unis, USAid, que Washington révélait son plan de soutien à la capitale sinistrée. 15 millions de dollars reparties en aides alimentaires, en médicaments et en matériels de secours de première nécessité, devraient permettre à ,au moins, 50 000 personnes, de pouvoir correctement se sustenter et se soigner. Le président américain qui avait initialement affirmé que l’explosion était une attaque, était ensuite revenu sur son affirmation, avait donc décidé de mettre en branle le système du pays d’assistance d’urgence internationale.

Et ce serait un pont aérien qui devrait sous peu, s’établir entre les bases aériennes militaires américaines et la capitale libanaise. Une aide qui devrait être rapidement suivie de celle de l’ONU. Jeudi, les Nations Unies par l’intermédiaire de son porte-parole adjoint, Farhan Haq, avaient dit se préparer à débloquer 9 millions de dollars pour, répondre aux besoins immédiats et aider à renforcer les opérations dans les hôpitaux de la ville. Une aide qui sera suivie de celle de nombreuses agences comme l’Unicef et l’OMS.