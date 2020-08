Imad Khalil et Lina Almaleh, Un couple résidant à 600 mètres du lieu où les explosions ont eu lieu à Beyrouth, a survécu à ces dernières. L’information a été donnée par un média américain, qui a fait savoir que le couple a vu l’incendie avoir lieu dans le port de la capitale libanaise. Voyant l’incendie qui prenait de l’ampleur, ils ont choisi de faire une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Quelques temps après, une autre explosion avait retenti. La femme a confié ne se rappeler que de l’instant où elle avait été projetée, par la force de l’impact, dans les airs.

Son époux blessé

Le couple a été assommé et s’est évanoui. A son réveil, Lina Almaleh a constaté que toute sa maison avait été entièrement détruite. Son époux était tout en sang. Selon le média ayant donné l’information, ils sont actuellement dans un hôpital, où ils suivent des soins et se remettent de leurs blessures, dont certaines ont exigé une chirurgie.

Notons que Imad Khalil et son épouse figurent parmi les 6000 blessés que les explosions ont fait au Liban. Si les secours n’étaient pas vite intervenus, alors que Lina Almaleh transportait son mari à l’aide d’une porte qu’elle utilisait comme civière, le couple aurait fait partie des personnes mortes. Cependant, le retour à la normale sera compliqué puisqu’au moment où ils quitteront l’hôpital, ils seront parmi les près de 300 000 personnes à être sans logement.

Notons que plus d’une soixantaine de personne est toujours portée disparue à Beyrouth, plusieurs jours après la double explosion qui a fait plus de 158 morts, selon un haut responsable du ministère libanais de la santé. A en croire le Premier ministre, l’explosion dans le port de la capitale avait été provoquée par plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium, stockées depuis six années dans un entrepôt « sans mesures de précaution ».