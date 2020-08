Violences volontaires commises par arme par destination et délit de fuite. C’est du moins le motif pour lequel sera poursuivi un homme qui a écrasé un Sans Domicile Fixe et s’est enfuit. L’accident s’était en effet produit le mardi soir. Le conducteur du véhicule, après avoir cogné un sans-abris, est descendu du véhicule, avant de remonter et de prendre la fuite. La scène s’est produite place de la Nation (XIe). La victime qui a été prise en charge par les pompiers et les pompiers serait dans un état assez grave. Son pronostic vital est engagé.

En garde à vue

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital de la Salpêtrière (XIIIe). Malheureusement pour le chauffard, les témoins de l’accident ont eu le temps de relever le numéro de sa plaque d’immatriculation. En plus des images des caméras de vidéosurveillance, le propriétaire du véhicule a été identifié. Il s’agit d’une société basée à Pantin (Seine-Saint-Denis). Le conducteur du véhicule ayant commis l’accident y a été retrouvé et a été interpellé. Avant la poursuite de la procédure, le conducteur de la Mercedes de société a été placé en garde à vue.