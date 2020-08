Six policiers ont été blessés au cours d’un contrôle pour alcoolémie. Les faits se sont déroulés ce dimanche 23 août 2020, à 1h45, dans le secteur de Béziers plage en France. A cette heure, les agents avaient procédé au contrôle d’une voiture qui « zigzaguait », et contenait quatre personnes. Les 6 policiers avaient été blessés de façon plus ou moins grave. Le médecin a remarqué sur l’un deux, une fracture de la pommette ainsi que du plancher orbital.

Le chauffeur du véhicule avait été testé positif

L’un deux a par ailleurs perdu connaissance au cours de l’altercation. Cela, après avoir reçu plusieurs coups violents. Aussi, un troisième policier a-t-il été transporté à l’hôpital de Montpellier. Concernant les autres blessures, elles continuent d’être en cours d’évaluation. Lors du contrôle de police, le chauffeur du véhicule avait été testé positif à l’alcoolémie. Mais ce dernier avait refusé de se conformer et disait vouloir reprendre son chemin. D’après David Leyraud du syndicat de police Alliance, les 4 personnes, âgées d’au moins 20 ans, se sont violemment opposées à l’arrestation du chauffeur, entraînant des échanges de coups. Selon ses informations, les agents de police ont usé de la force afin de maîtriser les jeunes gens.

« Alliance dénonce des faits graves »

Trois personnes ont finalement été interpellées. Le quatrième, le chauffeur, a, quant à lui, pris la poudre d’escampette. David Leyraud a fustigé cette nouvelle agression aux policiers. « Après les 8 policiers blessés le 15 août, ce sont à nouveau 6 policiers biterrois blessés par des individus extrêmement violents. Alliance dénonce des faits graves et intolérables et attend une réponse exemplaire de la justice à l’encontre de ces délinquants qui n’hésitent pas à agresser les forces de l’ordre avec un sentiment total d’impunité. » a-t-il déclaré.