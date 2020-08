L’actuel président français Emmanuel Macron, aurait-il eu une dent contre l’ancien locataire de l’Elysée Nicolas Sarkozy ? C’est du moins ce qu’a confié un de ses proches, lors d’une interview accordée à un média français. En effet, l’époux de Carla Bruni Sarkozy aurait œuvré en coulisses à la montée du géant français du divertissement et des médias, Vivendi, contrôlé par l’homme d’affaires Vincent Bolloré. Cela a « rendu furieux » Emmanuel Macron.

« La perspective que l’industriel breton, qui contrôle déjà Canal+ et CNews, étende son empire à Europe 1, Paris Match et Le Journal du Dimanche à l’approche de 2022 a rendu furieux le chef de l’État » a précisé le média en faisant allusion à la source. Selon cette dernière, l’idée que le chef de l’Etat puisse préparer le terrain pour 2022, est activement surveillée par les proches d’Emmanuel Macron. Cela est dû à la sortie de son nouvel ouvrage « Le temps des tempêtes », à cause duquel Nicolas Sarkozy s’est assez montré dans les médias. Au cours de son intervention, le proche d’Emmanuel Macron n’a pas manqué de souligner qu’ « il faut prendre Sarkozy au sérieux ».

Rappelons que, lors d’un entretien avec un média français, Nicolas Sarkozy s’était exprimé sur son sentiment concernant le deuxième mandat qu’il n’a pas obtenu. « Peut-être j’aurais été meilleur au second [quinquennat, ndlr], même si je n’ai pas à rougir de notre bilan ». Il s’était par ailleurs confié sur la présidence d’Emmanuel Macron, estimant que le fait que celui-ci soit venu à l’Elysée « à l’âge où, le plus souvent, on devient ministre », est « un formidable atout et une difficulté à la fois ». Aussi avait-il trouvé qu’il manque à l’actuel chef de l’Etat « une relation ancienne avec les Français, solide, faite de hauts et de bas, que seule peut nourrir la confiance ».