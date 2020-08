C’est une sordide histoire qui fait la une de la presse française. Dans la ville de Perpignan, un homme s’est rendu aux forces de l’ordre, avouant avoir tué plusieurs personnes. LNT vous en dit un peu plus. En tout quatre corps ont été retrouvés dans deux zones différentes à Perpignan et au Boulou.

Les gendarmes s’emploient à élucider cette affaire. Mais d’ores et déjà on sait que l’homme âgé de 50 ans s’est accusé du meurtre de ses parents et beaux-parents tous septuagénaires. Les corps ont été effectivement retrouvés plus tard par les autorités. Pour l’heure pas d’informations sur les motifs réels qui ont poussé à de tels actes.

Mais la presse française parle d’un « un vieux différend de famille dont on ignore encore le motif ». Plus d’informations dans nos prochaines parutions.