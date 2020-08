Givors est une petite commune française de 17 km2 située en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la métropole de Lyon. En juin dernier la commune pour les municipales optait pour une économie et un politique axé développement durable et remettait l’Echarpe municipale à Mohamed Boudjellaba. Une victoire que Mohamed Boudjellaba, avait ravi à la mairesse sortante et au parti d’Extrême droite, le RN. Ce samedi, seulement trois mois après son investiture, le maire de 51 ans , disait vouloir porter plainte pour des menaces de mort à caractère racistes reçus dans son courrier.

« Fous le camp …bougnoule »…

C’est sur Twitter que le maire français avait publié des morceaux choisis de la lettre d’insultes et de menaces, qu’il avait reçu dans son courrier. Une lettre longue de quatre pages selon la presse locale, dans laquelle, les auteurs n’étaient pas allés par quatre chemins ou par métaphore pour dire leur dédain des origines maghrébines du maire. « Allez fous le camp bougnoule si tu ne veux pas brûler comme 1 merguez », ou « on sait encore se servir d’1 mitraillette », ou encore « la guerre tu vas l’avoir bougnoule ».

Des propos odieux et raciste adressée à une personne dépositaire de l’autorité publique que les autorités françaises ont dit ne pas être disposées à laisser passer. Via Twitter également le ministre de l’intérieur français, Gérald Moussa Darmanin après avoir dit être personnellement écœuré par de tels propo , avait assuré du soutien de la République. « La haine n’a pas sa place dans notre société » avait ajouté en substance le ministre de l’intérieur.

Écœuré par ces propos racistes insupportables envers Mohamed Boudjellaba, maire de Givors. S’en prendre à un élu c’est s'en prendre à la République. La haine n'a pas sa place dans notre société, nous ne laisserons rien passer. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 23, 2020

Le maire de Givors lui-même avait déjà prévenu qu’il porterait plainte auprès du Préfet du Rhône et écrirait en substance au Procureur de la République. Pour Mohamed Boudjellaba, « Le respect des citoyens et des élus, dans leur diversité, est un impératif qui ne peut être remis en cause. Il est le fondement sur lequel repose notre République, il est la pierre angulaire du vivre-ensemble ».