Il y a des histoires qui donnent l’impression de vivre les événements d’une série télé. Aux USA, un homme a été sévérement atteint par une balle le jour de son mariage par un des invités qui a ensuite pris la fuite. Transporté à l’hôpital, les médecins n’ont rien pu faire pour le sauver.

Les faits se sont déroulés dans l’Etat du Texas. Un couple qui était censé célébré le plus beau jour de leur vie a vécu la pire chose que l’on pouvait imaginer. D’après les premières informations, une dispute a éclaté entre le marié et un des invités. La situation s’est très vite envenimmée et des coups de feu ont été tirés sans que l’on ne sache qui a véritablement basculé en premier dans cette violence.

La marié grièvement blessé fut transféré à l’hôpital par hélicoptère. Il se trouverait aux dernières nouvelles dans un état critique. Ironie du sort, ni la mariée, ni les autres invités n’ont voulu donner des détails des événements à la police.