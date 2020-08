Il y a une année sur fond de crise technologique et économique avec la Chine, l’administration Trump plaçait Huawei et ses filiales sur la « liste noire » du département américain du Commerce. Une indexation qui empêchait à Google d’octroyer des licences ‘’Google Mobile Services’’ pour les modèles d’appareils Huawei opérant sous Android et mis sur le marché après le 16 mai 2019.

Mais cette interdiction avait prévu licence générale temporaire d’exploitation, qui permettait à court terme de maintenir les modèles de téléphones sortis avant l’interdiction. Selon la presse américaine, cette licence temporaire qui avait été régulièrement renouvelée, avait expiré ce Jeudi.

Huawei continue de subir le courroux américain

Après son interdiction de prestation et de représentation sur le territoire et sur le marché américain, le géant chinois Huawei s’était vu accordé par le gouvernement américain une licence générale temporaire d’exploitation (LGTE). Une licence qui selon la presse américaine, loin de vouloir servir les intérêts de la firme chinoise, n’avaient pour seul objectif que de donner le temps nécessaires aux fournisseurs de réseaux ruraux aux USA de se conformer aux directives du département du Commerce et de remplacer les équipements fournis par Huawei.

Prévue au départ pour ne durer que trois mois, la LGTE avait été plusieurs fois été renouvelée, jusqu’à ce Jeudi. Huawei donc avait en quelque sorte bénéficié d’un état de grâce de 15 mois environs. Et si comme il faut peut-être s’y attendre, la LGTE n’était pas renouvelée, cela signifiait de gros désagréments en perspective pour les utilisateurs des modèles anciens de téléphones Huawei, et partant pour l’Entreprise.

Car en fait c’était cette licence temporaire qui autorisait Google à continuer à collaborer avec Huawei en fournissant à ces anciens téléphones des mises à jour de sécurité et des mises à jour des applications Google. Puisque ces téléphones fonctionnaient sous Android. Et sans ces mises à jour, ces anciens modèles pouvaient rapidement devenir caducs.