La France selon l’université américaine John Hopkins, ce serait pour le nouveau coronavirus, 285 902 cas confirmés avec plus de 3400 cas enregistrés pour ces derniers jours. Pour les autorités françaises, la priorité était certes au dépistage de masse, mais aussi et surtout à la sensibilisation sur les mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie. Port de masques, distanciation sociale, autant de mesures que les autorités policières et de sécurité, se faisaient fort de faire respecter.

Surtout dans les endroits aussi stratégiques que les restaurants, les places de marché ou les gares. Il y a une semaine, cependant, à Nantes, faisant fi de ces mesures barrières, un jeune homme avait agressé la policière qui avait voulu le rappeler à l’ordre. Une agression telle que l’agent ne pourrait reprendre son service avant une quinzaine de jours. Et au tribunal ce lundi, il remettait cela.

Un récidiviste patenté…

Prié de bien vouloir quitter le parvis nord de la gare de Nantes parce qu’il n’avait pas son masque, un jeune homme d’une vingtaine années environs n’avait pas apprécié. Vigoureusement, il avait fait savoir aux agents de police qu’il n’avait pas l’intention de se plier à leurs injonctions. Dans la rixe, une policière rapportait la presse locale, une policière s’était retrouvé dans un état exigeant 15 jours d’In d’incapacité temporaire de travail ( ITT ). Pour ce fait, notre belliqueux jeune homme avait écopé d’une inculpation pour vois de faits et violence à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

Mais, cet épisode semblait ne lui avoir rien appris, puisque, ce lundi alors qu’il était en comparution immédiate devant un juge de correctionnelle à Nantes, il agressait de nouveau de autres policiers. Cette fois, le port du masque n’était pas en jeu, c’était juste que le jeune bagarreur n’avait pas du tout apprécié la sentence à lui infligée par le tribunal. Remonté, il envoyait deux autres policiers à l’hôpital, l’un après un coup sur la tête avec un des micros du tribunal, l’autre pour une morsure au mollet.