La vidéosurveillance par internet a marqué une révolution certaine dans les systèmes d’alarme et de surveillance. Certes la configuration du routage des adresses IP, des différentes caméras, avait été longtemps un casse-tête pour les ingénieurs du domaine, mais depuis le problème avait été résolu. Et l’on pouvait via son téléphone portable et une connexion internet suivre, souvent même en temps réel, ce que filmait une caméra connectée au préalable sur notre réseau personnel. Une percée technologique qui avait amené un père à voir en direct son fils assassiner son épouse dans le Tennessee.

Une tragédie en direct…

Internet avec ses débits de plus en plus fluide et importants autorisent depuis peu seulement l’utilisation optimale d’une caméra IP de vidéosurveillance. Mais une fois bien calibrée, l’on est à même d’obtenir une vision et une écoute sur ordinateur, tablette et un Smartphone. De très loin, même de l’étranger l’on pouvait avec cette technologie voir si les enfants étaient rentrés à temps de l’école, si le jardinier avait respecté les délais pour la tonte de la pelouse.

Mais aussi, comme malheureusement cela avait été le cas de Warren Behlau, d’assister en direct à la tragédie qui se passait chez lui. Warren Behlau, en voyage, avait dû assister en temps réel et impuissant au meurtre de son épouse, étranglée par leur fils de 19 ans. Il avait alerté la police et l’adolescent avait été placé en garde à vue. La police une fois arrivé sur les lieux du crime avait trouvé la scène telle qu’elle avait été décrite par Mr Behlau, et retrouvé le fils, Garrett avachi sur le sol de sa chambre.

Le corps de la mère Theresa Behlau avait lui été retrouvé « dans les bois » non loin de la maison. Des témoignages avaient décrits la pour le jeune homme des troubles psychiques et du comportement qui pouvaient s’apparenter à de l’autisme. Mais cela n’avait pas empêché la police du comté d’inculper Garrett Behlau pour homicide et dissimulation de preuves.