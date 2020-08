La justice vénézuélienne a condamné deux ressortissants américains à 20 années d’emprisonnement, pour avoir essayé une « invasion » armée dans le pays, au cours du mois de mai dernier. L’information a été donnée par le procureur général du Venezuela. Sur Twitter, l’avocat et homme politique vénézuélien, Tarek William Saab, a fait savoir que les citoyens Américains en question, sont Airan Berry, âgé de 41 ans et Luke Alexander Denman âgé de 34 ans.

Une dizaine de personnes avait été arrêtée

A l’en croire, ils « ont avoué » s’être rendus coupables de « conspiration, d’association (de malfaiteurs, ndlr), de trafic d’armes et de terrorisme ». Selon les informations du gouvernement vénézuélien, le jour où l’opération avait eu lieu, la police et l’armée vénézuéliennes avaient pu arrêter la « tentative d’invasion par la mer » montée par des « mercenaires venant de Colombie », au niveau du rivage Macuto. Une dizaine de personnes avait été arrêtée et huit « terroristes » avaient été abattus. C’était le jour suivant, que Luke Alexander Denman et Airan Berry avaient été interpellés dans le village de Chuao, situé à 80 km à l’ouest de Caracas. Toujours au cours du mois de mai dernier, cette affaire a davantage tendu les relations entre Washington et Caracas.

Il a accusé Juan Guaido

Nicolas Maduro avait accusé Donald Trump d’avoir directement conduit cette « incursion armée », à laquelle avaient pris part les deux condamnés et anciens membres des forces spéciales américaines. Il avait également estimé que « c’est un remake de la Baie des Cochons », l’opération manquée et montée par la CIA et certains exilés cubains, en 1961, en vue de renverser Fidel Castro. Par ailleurs, Nicolas Maduro a accusé son rival Juan Guaido, d’avoir monté l’intégralité de l’opération avec Juan José Rendon, un Vénézuélien de Miami, et Jordan Goudreau, un ancien soldat américain, pour le renverser.