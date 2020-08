Une Française âgée de 27 ans qui a publié sur internet, une vidéo d’elle, dénudée sur un pont sacré de la ville de Rishikesh en Inde, a été arrêtée. Le lieu où les faits se sont déroulés se situe à proximité de l’ashram. L’information a été donnée ce samedi 29 août 2020, par les autorités locales, qui ont précisé que l’interpellation de la jeune femme a eu lieu le jeudi dernier. La police indienne a confié à un média français : « Elle nous a dit qu’elle vendait des colliers de perles en ligne, et que la vidéo était destinée à promouvoir son entreprise ».

Elle risque trois années de prison

Selon la police, la mise en cause était présente depuis le mois de mars à Rishkesh. La publication d’une vidéo et de photos sur les réseaux sociaux a alerté les forces de l’ordre. Par ailleurs, la jeune femme risque jusqu’à trois années de prison si la justice indienne la reconnaît coupable de n’avoir pas respecté les lois qui assurent la régulation de l’utilisation d’internet en Inde. Elle a été placée en détention, et ensuite libérée sous caution. Son téléphone a été saisi par les forces de l’ordre. Le chef de la police où la Française a été conduite a déclaré au média : « Peut-être qu’en France ces choses ne sont pas considérées comme discutables ».

Il a précisé que Rishkesh est un lieu sacré. « Mais Rishikesh est un endroit sacré et le [pont piéton] Lakshman Jhula” sur lequel elle s’est filmée, “est le lieu où [les dieux hindous] Ram, son frère Lakshman et sa femme Sita ont traversé le Gange ». Notons que l’endroit où la Française a fait ses vidéos, est là où le mythique groupe des Beatles avaient décidé, en 1968, de faire une retraite spirituelle.